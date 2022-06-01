BOTAŞ'tan doğalgaz zammı açıklaması

Elektrik ve doğalgaza zam yapıldı.

Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli. Zam oranı, konutlarda kullanılan doğalgazda yüzde 30, elektrikte ise yüzde 15 oldu.

Zam kararları sonrası Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, doğalgaz ithal bir enerji kaynağı olup, yüzde 99’dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir.



2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanmaya başlayan ve halen devam eden kusursuz fırtınanın etkisi ile tüketicilerin fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmektedir. Bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.



01 Haziran 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğalgaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır.



Bu kapsamda, 01 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere;



· Sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatında % 10,23,



· Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında % 16,28,



· Konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatında % 30, oranında artış yapılmıştır.



Bu artışlara rağmen özellikle Konutlarda kullanılan doğalgazda tüketicilerimize destek verilmeye devam edilmektedir."