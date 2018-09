BP Türkiye Ülke Başkanı Mick Stump, BP ve Dünya Enerji Konseyi (DEK) tarafından Ankara Sheraton Hotel'de düzenlenen DEK Konuşmaları Toplantısı'nda, Türkiye'nin enerji kaynaklarıyla enerji tüketicileri arasında bir konumda bulunduğunu ve enerji diplomasisi alanında büyük birikime sahip olduğunu söyledi.



Dünya pazarlarının Hazar'daki zengin hidrokarbon kaynaklarına sadece Türkiye üzerinden erişebildiğine dikkati çeken Stump, dünya petrolünün yüzde 2,5'inin Türk boğazlarından geçtiğini ve dünya petrol üretiminin yüzde 1'inin Bakü Tiflis Ceyhan (BTC) boru hattıyla iletildiğini dile getirdi. Stump, şöyle devam etti:



"Dünya petrol ticareti göz önüne alındığında bu önemli bir rakam. Tüm bu nedenlerle Türkiye bizim için stratejik olarak önemli. Türkiye'ye inancımız tam. Her ekonominin kısa vadeli sorunları vardır, Türkiye bunları aşacak. Türkiye'nin jeopolitik önemi çok yüksek ve uzun vadeli potansiyeline inanıyoruz."



"TÜRKİYE'DE BİR TÜRK ŞİRKETİYİZ"



Stump, BP olarak 106 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiklerine işaret ederek, "Bu süreçte inişlerimiz ve çıkışlarımız oldu ancak hala buradayız ve hala büyüyoruz. Biz uluslararası bir şirketiz ancak Türkiye'de bir Türk şirketiyiz. Kendimizi bir Türk şirketi olarak görüyor ve büyümeye devam etmek istiyoruz" dedi.



BP için Türkiye'nin dünya çapındaki stratejik 5 pazardan biri olduğunu belirten Stump, şunları kaydetti:



"Bugün Türkiye'de 700 servis istasyonumuz var, her yıl yeni istasyonlar eklemeye devam ediyoruz. Her gün istasyonlarımızda ürün ve hizmetlerimizle ortalama 300 bin müşteriye hizmet sağlıyoruz. Türkiye'de ayak izimizi artırmaya devam ediyor, daha verimli yakıtlar ve madeni yağlar satabilmek için çalışıyoruz. Bugün stratejik projelerimizden ikisi Türkiye'de. Bunlardan biri, BTC ham petrol boru hattı ve diğeri TANAP ile Güney Gaz Koridoru Projesi'dir. BTC, Azeri petrolünün küresel pazarlara açılan kapısı. Bir milyon varil petrol kapasitesine sahip ve 10 yıldır yüksek verimle çalışıyor. Temmuz ayında uluslararası piyasalara bugüne kadar 3 milyar varil petrol taşıdı. BTC'nin en büyük hissedarıyız ve bu ilişkiyi bu yüksek işletme verimliliğinde sürdürmek istiyoruz."



TANAP'ın da dahil olduğu güney gaz koridorunun hızla ilerlediğini dile getiren Stump, "Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ gibi Türkiye'nin dev şirketleri ile BTC ve Şahdeniz projelerinde uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Her iki şirket de büyük bir uzmanlığa ve deneyime sahipler ve BTC boru hattıyla Şahdeniz projelerinin başarısına büyük katkıda bulundular" diye konuştu.



Stump, Türkiye'ye yatırım yapmayı planlayan yabancı yatırımcılara seslenerek, "Uzun vadeli düşünün, pazarınızı anlayın, geleceğe yatırım yapın, zor zamanlarda uzun vadeli hedeflerinize bağlı kalın" dedi.