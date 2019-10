BP’nin en büyük teknoloji merkezinde 100 yılda yaklaşık 10 milyon test

BP, değişen ve gelişen otomobil teknolojilerine ayak uydurmak için her geçen gün akaryakıt teknolojilerini geliştirecek çözümler yaratmaya devam ediyor. Gelişmiş akaryakıt kalitesi denildiği zaman dünya çapında akla ilk gelen markalar arasında yer alan enerji devi, yakıt teknolojilerine yaptığı devasa geliştirme yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Dünya çapında 10 lokasyonda araştırma – geliştirme çalışmalarının yanı sıra detaylı testler de gerçekleştiren BP’nin, Avrupa’daki en büyük teknoloji merkezi olan Bochum Global Akaryakıt Teknoloji Merkezi 100’üncü yaşında sektörde fark yaratan teknolojileri test etmeye devam ediyor.



DÜNYA DEVİ OTOMOTİV MARKALARININ KULLANDIĞI TEST YÖNTEMLERİ İLE HAFTADA 2 BİNİN ÜZERİNDE TEST



Bochum’da yer alan teknoloji merkezinde; dünyanın dört bir yanındaki BP müşterilerine her zaman daha iyisini sunmaya devam edebilmek için, 100 yıldan bu yana testler gerçekleştiriyor. Bochum’daki merkezde son teknoloji ürünü analitik laboratuvarlar ve gelişmiş yakıt araştırmalarında son derece deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekip ile titiz çalışmalar yürütülüyor. Her gün 100’e yakın teknisyen ve mühendisin, yakıt ekonomisi ve motor temizleme testleri gerçekleştirdiği merkezde; yalnızca bazı lider otomotiv firmalarının sahip olduğu, dünyanın en gelişmiş akaryakıt teknolojisi bulunuyor.



BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen Bochum Global Akaryakıt Teknoloji Merkezi’nde yaptığı açıklamada BP’nin teknolojik üstünlüğüne vurgu yaparak; teknoloji merkezinin üstün test fonksiyonlarından şöyle söz etti: “Test merkezinde yaptığımız motor ve araç testleri, ekiplerimizin ilgili motor donanımındaki farklı yakıt katkı maddelerinin, bileşenlerinin ve baz stoklarının performansının değerlendirilmesine ve ardından oluşturulan veri ve öngörülere dayalı formülasyonların hassaslaştırılmasına olanak tanıyor. Bochum’daki merkezimiz bunun yanı sıra yakıt formülasyonları oluşturmak için önemli olan bir ürün hazırlama tesisine de ev sahipliği yapıyor. Bu, rafineri işlemlerini çok daha küçük bir ölçekte gerçekleştirebileceğimiz ve yeni karışım stoklarını rafineriye ulaşmadan çok önce test edebileceğimiz anlamına geliyor. Buna ek olarak bu tesiste, binlerce kilometre boyunca ve farklı sürüş koşulları altında araç performansının güvenli, tutarlı ve doğru ölçümlenmesini sağlayabiliyoruz.”



YENİ ACTIVE TECHNOLOGY’NİN TEST SÜREÇLERİ DE BU MERKEZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Türkiye’de yeni satışa çıkan ve 59 km’ye* kadar daha fazla yol gitme imkânı sunan ACTIVE technology formülüne sahip Ultimate Euro Diesel ürününün test süreçlerinin de bu merkezde yapıldığını söyleyen Thomsen; “BP’nin ‘ACTIVE technology’ formüllü akaryakıtları, Almanya’nın Bochum kentinde bulunan BP’nin Avrupa’daki en büyük global akaryakıt teknoloji merkezinde kapsamlı testlere tabi tutuldu. Yenilikçi ACTIVE technology formüllü BP akaryakıtları, 110 farklı test metodundan geçerek 50 bin saatten fazla süren motor ve araç deneme testlerinin sonucunda pazara sunuldu.” dedi.



Bu merkezde yapılan çalışmalarla test edilen ACTIVE technology formüllü tüm BP akaryakıtlarının, sürekli kullanımda, motorun yeniymiş gibi çalışmasına ve hesapta olmayan araç bakım risklerinin azalmasına yardımcı olduğu açıklandı.



*BP Ultimate Euro Diesel'in temizleme gücü, bağımsız kuruluşça test edilmiştir ve katkısız yakıtlara göre, performans ve tasarruf faydaları sağlanmasına yardımcı olur. Kazanılan faydalar ve gidilen mesafe; araç tipi-durumu; sürüş şekli; hava-yol gibi koşullarca değişebilir.ACTIVE Technology formüllü tüm BP yakıtları, sürekli kullanımda, önemli motor parçaları üzerindeki kirin tekrar oluşmasını engelleyici bir katman oluşturur ve motorun yeniymiş gibi çalışmasına yardımcı olur.