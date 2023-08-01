Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (1 Ağustos 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,14 dolardan işlem görüyor.



Dün 85,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 85,14 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,55 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki zayıf ekonomik veriler ve doların değer kazanması etkili oldu. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar endeksi, bugün 101,8 seviyelerine kadar çıktı.



ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına ve fiyatların düşmesine neden oluyor.



Çin'de bugün açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2'ye geriledi. Dün açıklanan verilere göre ise 49,3 seviyesinde gerçekleşen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ülkede imalat sektörünün 4 ay üst üste daraldığını göstermişti.



Çin'de hükümetin ekonominin farklı alanlarını destekleme kararı almasına karşın, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın önüne geçilememesi piyasalarda talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.



Öte yandan, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin ardından yılın geri kalanında arz tarafındaki sıkılaşmanın artarak devam edeceğine yönelik endişeler fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.



Brent petrolde teknik olarak 85,38 ile 85,71 dolar aralığının direnç, 85,05 ile 84,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.