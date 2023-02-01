Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (1 Şubat 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,59 dolardan işlem görüyor.



Dün günü 85,46 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 85,59 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,12 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki kısmi yükselişte, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde talep endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.



Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, uzmanlar ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerde enflasyonun yavaşladığına ilişkin işaretlerin çoğaldığını ifade etti.



Ülkede dün açıklanan verilere göre, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı İstihdam Maliyeti Endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1 ile beklenenden az arttı.



İş gücü maliyeti verileri, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamındaki agresif sıkılaştırma politikasında yumuşamaya gidebileceğine ve faiz artışlarına gelecek toplantıdan sonra ara verebileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi. Bu durum, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talep endişelerini hafifleterek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.



Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 330 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.



Stoklarındaki artış öngörüsü, ülkede talebin düşük seyrettiği algısıyla fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.



OPEC TOPLANIYOR



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, üretim politikasını gözden geçirmek üzere bugün çevrim içi toplanacak.



Grubun mevcut üretim politikasını devam ettirmesi beklense de toplantı öncesinde yatırımcıların ihtiyatlı tutumları fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.



OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.



Brent petrolde teknik olarak 85,73 ile 85,98 dolar aralığının direnç, 85,48 ile 85,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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