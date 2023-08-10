Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (10 Ağustos 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,81 dolardan işlem görüyor.



Dün günü 87,55 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 87,81 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,66 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki kısmi artışta OPEC+ kesintileri ile küresel petrol arzında düşüş beklentisi ve Çin'de ekonominin hareketlendirilmesi için teşvik ve desteklerin devam edeceği haberleri etkili oldu.



Petrol piyasaları küresel arz daralmasına odaklandı. Suudi Arabistan ve Rusya'daki üretim kesintilerinin etkisinin hissedilmeye başlanmasıyla yılın ikinci yarısında ham petrol arzının önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor. Üretim kesintilerinin yol açtığı arz endişeleri fiyatları yukarı yönlü destekliyor.



Öte yandan, ABD'de petrol talebinin düştüğüne ilişkin veriler fiyatların artışını kısıtlıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 900 bin varil artarak 445 milyon 600 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 4 milyon varil artacağı yönündeydi.



Brent petrolde teknik olarak 88,04 ile 88,28 dolar aralığının direnç, 87,32 ile 87,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.