Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (11 Ağustos 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,20 dolardan işlem görüyor.



Dün günü 86,40 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,23 azalarak 86,20 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,67 dolardan alıcı buldu.



Çin ekonomisine ilişkin endişelerin sürmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) kararları sonrası güçlenen dolar, petrol fiyatlarının düşüşünü destekliyor.



Çin'de ekonomik veriler, ekonominin beklenin çok altında performans sergilediği algısını güçlendirerek dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin zayıflayacağı öngörülerini besliyor.



Petrol fiyatlarının düşüşünde diğer para birimleri karşısında ABD dolarının güçlenmesi de etkili oldu. Dolar endeksi saat 09.29 itibarıyla pazartesi günü kapanışa göre yüzde 0,47 artarak 102,343 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.



Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Suudi Arabistan'ın üretim kesintilerinin petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturduğuna işaret ederek, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yükseltti. Brent türü ham petrolün varil fiyatının yıl sonuna kadar 82,62 dolara yükselmesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda 79,54 dolar olarak tahmin edilmişti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 77,79 dolar olacağı öngörülüyor.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ise dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü değiştirmedi. Bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,4 milyon varil artarak 102 milyon varil, gelecek yıl ise 104,3 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.



Brent petrolde teknik olarak 86,45 ile 86,53 dolar aralığının direnç, 86,15 ile 86,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.