Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Aralık 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,22 ​​​dolardan işlem görüyor.



Dün 73,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,12 azalarak 73,22 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,73 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatlarının düşüşünde, gelecek dönemde dünyada arz fazlası olurken talepte yavaşlama yaşanacağı endişesi etkili oluyor.



Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) göre, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ grubunun planlı arz kesintilerine rağmen küresel petrol arzının 2025'te bu yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artarak 104 milyon 800 bin varile ulaşması bekleniyor.



Aynı dönemde, küresel petrol talebinde ise yavaşlama öngörülüyor. Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 1 milyon 80 bin varil artışla 103 milyon 900 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. IEA, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinde günlük 1 milyon varil artış tahmin etmişti.



ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. ABD dolar endeksi yüzde 0,13 artışla 106,780 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.



Dolar endeksi gördüğü 2 yılın en yüksek seviyesini zorlamaya devam ediyor. Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın vadettiği vergi indirimleri, ABD'ye göçü kısıtlama ve ithalata gümrük vergileri politikalarının ABD'de enflasyonu canlandıracağına ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatacağına dair öngörüler dolardaki yükselişe katkıda bulunuyor.



Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de ekonomik hareketliliğin petrol talebini artıracağı beklentisi fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.



Fed'in gelecek hafta faiz indireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine yönelik ihtimal yüzde 98'e yükseldi.



Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de açıklanması beklenen teşvik paketinin ülkede büyümeyi artırarak petrol talebine de olumlu yansıması bekleniyor. Çin'de merkezi hükümetin yıllık Ekonomik Çalışma Konferansı sonrası yapılan açıklamada, dış koşulların olumsuz etkilerinin derinleşmesine ve ekonomide halen çok sayıda zorluk ve sınamalar olmasına karşın Çin ekonomisinin yukarı yönlü eğiliminin değişmediği belirtildi. Ayrıca, Çin'in gelecek yılda istikrarlı ekonomik büyümeyi sürdürmesi, istihdamı, fiyat istikrarını ve ödemeler dengesini koruması gerektiği kaydedildi.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.