Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Aralık 2022 petrol fiyatları)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,07 dolardan işlem görüyor.



Dün 78,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 1,38 artarak 79,07 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,11 dolardan alıcı buldu.

PETROL BORU HATTINDA SIZINTI



Fiyatlardaki yükselişte, Keystone boru hattının kapalı kalması ve dünyanın en büyük ham petrol tüketicisi ABD'de arz endişelerine yol açması etkili oldu.



Kanada'dan ABD'ye günlük 600 bin varilden fazla petrol taşıyan ve sızıntı nedeniyle geçen hafta durdurulan Keystone boru hattının yeniden ne zaman faaliyete geçeceği belirsizliğini koruyor.



Arzın sekteye uğramasının ülkede ham petrol stoklarında düşüşe neden olacağı değerlendiriliyor.



Dünyanın ikinci en büyük ham petrol tüketicisi Çin'de hükümet Covid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam edeceği sinyali verirken, ülkede günlük yeni vaka sayısı 8 binin altına geriledi.



Çin'de son olarak Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin yeni bir işareti olarak, ülke içi seyahat etmek için zorunlu olan "mobil seyahat kartı" uygulaması bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı. Bu gelişmeler, ülkede petrol talebinin artacağı beklentilerini güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekledi.



ABD Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararı öncesi küresel petrol talebine ilişkin piyasalarda oluşan belirsizlik ise fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.



Brent petrolde teknik olarak 79,23 ile 79,44 dolar aralığının direnç, 79,02 ile 78,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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