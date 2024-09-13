Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Eylül 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Eylül 2024 petrol fiyatları)
OPEC'in petrol üretimi ağustosta günlük 197 bin varil düştü

OPEC'in petrol üretimi ağustosta günlük 197 bin varil düştü

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Brent petrol kaç

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,96 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,51 dolara kadar yükselen ve günü 71,82 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 71,96 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 68,53 dolardan alıcı buldu.

fiyatları Francine Kasırgası'nın Meksika Körfezi'nde petrol üretimini aksatmasının etkisiyle yükseldi.

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi'ne (NWS) göre, kasırga, kategori 2 şiddetinde etkilediği Louisiana eyaletinin güney bölgelerinde saatteki hızı 160 kilometreyi bulan rüzgarları beraberinde getirdi.

Francine Kasırgası'nı "hayati tehlike oluşturabilecek nitelikte" olarak tanımlayan NWS, kasırganın, şiddetli yağış ve rüzgarların yanı sıra bölgesel sellere yol açacağı konusunda uyarılarda bulundu.

ABD Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosu'nun dün yaptığı açıklamaya göre, Meksika Körfezi'ndeki mevcut petrol üretiminin yaklaşık yüzde 41,7'sinin ve mevcut doğal gaz üretiminin yaklaşık yüzde 53,3'ünün sekteye uğradığı tahmin ediliyor.

Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), ham petrol üretiminin azaldığını bildirmesi, piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

IEA'nın ağustosa ilişkin petrol piyasası raporuna göre, OPEC grubunun ham petrol üretimi, önceki aya göre günlük 70 bin varil azalarak 27 milyon 370 bin varil oldu.

Bunun yanı sıra OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, fiyatlardaki düşüşün ardından ekim itibarıyla başlaması planlanan üretim artışını erteleme kararı alması da petrol fiyatlarını yükselten etkide bulunmaya devam ediyor.

Öte yandan, küresel petrol üretiminin arttığına ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarının yükseldiğine işaret eden veriler, fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Dün IEA tarafından yayımlanan raporda, küresel petrol üretiminin ağustosta önceki aya göre günlük yaklaşık 80 bin varil artarak 103 milyon 530 bin varile yükseldiği bildirildi.

Bu veri, küresel petrol arzının sekteye uğramayacağı beklentilerini artırarak fiyatları baskılıyor.

Bununla birlikte ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 800 bin varil artarak 419 milyon 100 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin yavaşladığına işaret eden veriler, fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,03 ile 74,09 dolar aralığının direnç, 70,75 ile 69,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da ’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Eylül 2024 petrol fiyatları) - 1 Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL  KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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