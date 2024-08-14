Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Ağustos 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Ağustos 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,17 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,59 artarak 81,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 78,87 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin petrol talebine ilişkin olumlu veriler ve Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri etkili oldu.

Amerikan Enstitüsü dün, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta piyasa beklentisini aşarak 5 milyon 205 bin azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim de piyasalarda arz endişelerine yol açarak fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Tel Aviv, yaklaşık iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarına yanıt olarak İran ve Hizbullah'tan gelecek olası bir saldırıyı bekliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki durumun "çok ciddi" olduğunu, bununla birlikte ABD'nin olası bir İran saldırısına "hazır" olduğunu açıkladı.

Pentagon bu ayın başlarında, İran'ın İsrail'e olası bir misilleme yapmasını önlemek için, ABD'nin Orta Doğu'ya ek askeri varlıklar konuşlandıracağını duyurmuştu.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ardından Uluslararası Enerji Ajansının da (IEA) bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebinde gevşemeye işaret etmesi, piyasalarda bir süredir devam eden talep endişelerini destekledi. Bu durum fiyatlardaki yükselişi bir miktar sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 82 ile 83,74 dolar aralığının direnç, 80,26 ile 78,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da ’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Ağustos 2024 petrol fiyatları) - 1 Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL  KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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