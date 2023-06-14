Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Haziran 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,65 dolardan işlem görüyor.



Dün 74,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 74,65 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,66 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de enflasyonun mayıs ayında yavaşladığını gösteren verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutacağına dair beklentilerin güçlenmesi etkili oldu.



Fed'in dün başlayan ve bugün sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında, yüzde 94 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.



Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında, geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 24 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 291 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.



Stoklardaki artış öngörüsü ülkede talebin zayıf seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.



Brent petrolde teknik olarak 74,72 ile 75,02 dolar aralığının direnç, 74,42 ile 74,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.