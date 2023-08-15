Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (15 Ağustos 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,52 dolardan işlem görüyor.



Dünü 86,21 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,36 artarak 86,52 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,91 dolardan alıcı buldu.



Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen ekonomik veriler ve doların değer kaybetmesi etkili oldu.



Çin'in faiz indirme kararı ülke ekonomisinin büyüme ivmesinde toparlanma yakalayabileceği beklentilerini güçlendirerek petrol fiyatlarını destekledi. Çin, bazı finansal kuruluşlara sağladığı finansal kredilerde 15 baz puan indirim yaptı. Ülkede petrol talebi yaz aylarında yüksek seyrediyor. Temmuzda ülkenin rafineri üretimi geçen yıla göre yüzde 17,4 artış gösterdi.



Bölgedeki 2. büyük ekonomi olan Japonya'da nisan-haziran döneminde ekonominin beklenenden daha hızlı büyüdüğünü gösteren veriler de fiyatları destekledi.



ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor. ABD dolar endeksi bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 102,945 oldu.



Brent petrolde teknik olarak 86,56 ile 86,61 dolar aralığının direnç, 86,22 ile 86,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.