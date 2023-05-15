Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (15 Mayıs 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,08 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 75,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 74,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,92 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'in talep görünümüne yönelik olumsuz beklentiler etkili oldu.



Fiyatlar geçen hafta ABD'nin temerrüde düşme riski nedeniyle resesyona girebileceği endişesiyle art arda dördüncü haftalık düşüşünü yaşadı.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, geçen hafta ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulunmuştu.



Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler de talep endişelerini destekleyerek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekleyen bir başka unsur oldu. Yatırımcılar, petrol talebinde iyileşme belirtileri için önümüzdeki haftalarda Çin'in sanayi üretimi, sabit varlık yatırımı ve perakende satışlar hakkındaki ekonomik verilerini yakından takip edecek.



Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin haziranda yapacağı toplantı yakından takip edilecek.



Grubun nisan başında aldığı günlük 1,2 milyon varillik kesinti kararı, yılın ikinci yarısında arz daralması yaşanacağına yönelik endişeleri artırarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.



Bir sonraki toplantıda grubun fiyatları desteklemek için ek kesintilere gidebileceğine yönelik tahminlere rağmen, uluslararası basında yer alan haberlere göre, Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani OPEC+ grubunun 4 Haziran'daki bir sonraki toplantısında petrol üretimini daha fazla kısmasını beklemediğini söyledi.



G7 ülkelerinin liderlerinin 19-21 Mayıs tarihlerinde yapacakları toplantılarda Rusya'nın enerji ihracatına ve ticaretine ilişkin yaptırımları sıkılaştırmayı planladıklarına yönelik haber akışı da arz tarafında takip edilecek bir başka gelişme olacak.



Brent petrolde teknik olarak 74,31 ile 74,51 dolar aralığının direnç, 73,72 ile 73,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.