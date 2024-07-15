Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (15 Temmuz 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,87 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 86,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 azalarak 84,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 80,86 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, ABD dolarının değer kazanması etkili oldu.



ABD başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından güçlenen dolar endeksi şu sıralarda 103,980 seviyesinde bulunuyor.



Güçlü ABD doları, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek, alımların azalmasına ve fiyatların gerilemesine neden oluyor.



Orta Doğu'da, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmelere ilişkin belirsizlik fiyatlar üzerinde etkili oluyor.



Dün Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının önüne engeller koyduğunu belirttiği ifade edilmişti.



İsrail ordusunun cumartesi günü Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan El-Ebyad Camisi'ni hedef alan saldırısında 18 kişi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda da 90 kişi hayatını kaybetmişti.



Brent petrolde teknik olarak 85,93 ile 87,33 dolar aralığının direnç, 84,53 ile 83,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.