Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (18 Ağustos 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,25 dolardan işlem görüyor.



Dün günü 84,12 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 84,25 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,62 dolardan alıcı buldu.



Fiyatların yükselişinde, doların değer kaybetmesi ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik toparlanmanın desteklenmesi için teşvikler sağlanacağı beklentisi etkili oldu.



ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam etmesi, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi. Zayıf ABD doları, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek, alımların artması ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.



ABD dolar endeksi bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 103,242 oldu.



Çin Merkez Bankasının ekonomik büyümeyi desteklemeye yardımcı olmak için piyasalara likidite sağlanacağını açıklaması, petrol fiyatlarının yükselişini destekledi. Piyasalar, Çin'in, ekonomiyi hareketlendirmek için daha fazla teşvik açıklayacağını öngörüyor.



Öte yandan, ABD'de daha fazla faiz artışı olasılığı petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor.



Brent petrolde teknik olarak 84,42 ile 84,61 dolar aralığının direnç, 83,84 ile 83,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.