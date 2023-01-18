Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (18 Ocak 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,78 dolardan işlem görüyor.



Dün 85,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1 artarak 86,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,41 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki yükselişte, sıkı Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de ekonomik aktivitenin ve petrol talebinin artacağına dair iyimserlik etkili oldu.



Dün İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Çin'in ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Liu Hı, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından ülkede yaşamın ve üretimin olağan seyrine döndüğünü vurgulayarak, Çin ekonomisi için 2023'te iyimser bir tablo çizdi.



Liu, yeni yılda ithalatın, kurumsal yatırımların ve hane halkı harcamalarının artacağını öngördüklerini belirtirken, Çin'in dışa açılma politikasını ve piyasa ekonomisi anlayışını sürdüreceğini de ifade etti.



Dün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi 2022'de yüzde 3 ile 1976'dan bu yana en düşük ikinci yıllık büyümeyi kaydetti ve yaklaşık yüzde 5,5 düzeyindeki hükümet hedefinin altında kaldı.



Ancak ülkede sanayi üretimi aralıkta yıllık yüzde 1,3 artarak beklentileri aşarken, aynı dönemde perakende satışlar yüzde 1,8 ile tahminlerden daha az düşüş gösterdi.



Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü sabit tuttu. OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 220 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 770 bin varile ulaşması bekleniyor.



Bu artışta, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin'de beklenen ekonomik toparlanmanın etkili olacağı değerlendiriliyor.



Uluslararası Enerji Ajansının petrol piyasasına ilişkin verileri bugün yayımlanacak.



Brent petrolde teknik olarak 87,16 ile 87,66 dolar aralığının direnç, 86,66 ile 86,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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