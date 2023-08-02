Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (2 Ağustos 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,73 dolardan işlem görüyor.



Dün 85,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,97 artışla 85,73 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,20 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş öngörüsünün işaret ettiği güçlü talep beklentileri etkili oldu.



Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 15 milyon 400 bin varil azalış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil azalacağı yönündeydi.



Stoklardaki düşüş öngörüsü ülkede talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yükselmesine neden oluyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.



Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin ardından yılın geri kalanında arz tarafındaki sıkılaşmanın artarak devam edeceğine yönelik endişeler de fiyatlardaki yukarı yönlü seyri destekliyor.



Öte yandan, Çin'de hükümetin ekonominin farklı alanlarını destekleme kararı almasına karşın ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın önüne geçilememesi, talep tarafındaki başlıca belirsizliklerden biri olarak öne çıkıyor.



Brent petrolde teknik olarak 86,03 ile 86,75 dolar aralığının direnç, 85,31 ile 84,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.