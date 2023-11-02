Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (2 Kasım 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,62 dolardan işlem görüyor.



Dün 87,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 85,62 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,33 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutacağını açıklaması sonrası yaklaşık yüzde 1 artış gösterdi. Fed'in açıklaması sonrası doların değer kaybetmesi, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesini destekledi. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.



ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından, Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağından endişe ediliyordu.



Öte yandan, Avrupa'ya yönelik açıklanan verilere göre, ekim ayı enflasyonu iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın yakın zamanda faiz artırımı yapmasını beklemiyor.



İsrail-Filistin çatışmasının piyasalarda yol açtığı arz endişesinin fiyatlar üzerindeki etkisi sürerken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 26 gündür devam ediyor.



Çatışmanın, dünyanın en büyük petrol üreticilerinin bulunduğu bölgedeki diğer ülkelere sıçraması halinde küresel petrol arzının olumsuz etkileneceğinden ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceğinden endişe edilirken, Katar'ın arabuluculuğunda ABD vatandaşları dahil bazı yabancıların Gazze'den Mısır'a tahliye edilmesi piyasalara olumlu yansıdı.



Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 774 bin varil arttığını duyurdu. Piyasa beklentisi stokların 1,2 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkede petrol talebinin düştüğüne işaret eden veriler fiyatların yükselişini kısıtladı.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.