Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (2 Şubat 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,20 dolardan işlem görüyor.



Dün günü 82,84 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artarak 83,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,84 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki yükselişte, gerileyen dolar ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim politikasını koruma kararı etkili oluyor.

FED BAŞKANI POWELL: DEZENFLASYONİST SÜREÇ BAŞLADI



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söylerken, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini dile getirdi.



Powell'in açıklamalarının ardından, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksinde yaşanan düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasına ve petrol fiyatlarında yükselişe neden oluyor.



OPEC+ grubunun, dün gerçekleşen Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) 47'nci toplantısında 5 Ekim 2022'de aldığı "2023'ün sonuna kadar üretimi günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdüreceğini duyurması da fiyatları destekliyor.



Ayrıca, 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek Rus rafine petrol ürünlerine yönelik AB ambargosu da arz endişelerini tetikleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklemeyi sürdürüyor.



AB ülkeleri, Rus rafineri petrol ürünlerinden dizelin variline 100 dolar, sıvı yakıtın variline 45 dolar tavan fiyat uygulanmasını da değerlendiriyor.



Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan artış, talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 452 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı.



Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 600 bin varil arttı ve toplamda 234 milyon 600 bin varil oldu.



Brent petrolde teknik olarak 85,25 ile 87,65 dolar aralığının direnç, 81,41 ile 79,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BRENT PETROLÜN 10 YILLIK GRAFİĞİ

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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