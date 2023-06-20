Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (20 Haziran 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,92 dolardan işlem görüyor.



Dün 76,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,09 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 75,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,14 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, Çin Merkez Bankasının gösterge borç verme faiz oranını beklenenin altında düşürmesi etkili oldu.



Çin, 10 ay sonra ilk kez bir yıllık ve beş yıllık kredi faiz oranlarının ikisini de 10'ar baz puan düşürdü. Ayrıca birçok büyük banka, Çin'de Kovid-19 sonrası toparlanmanın yavaş ilerlediği endişesiyle ülkeye ilişkin 2023 ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü. Söz konusu ekonomik verilerin ardından dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de petrol talebi görünümüne ilişkin endişeler arttı.



Ayrıca, AB ve ABD merkez bankalarının tutumlarının faiz artırımı yönünde olacağına dair beklentiler güçleniyor. Küresel merkez bankalarının faiz artırımına yönelik karar alacağı beklentisi, ekonomik yavaşlamayı beraberinde getireceği ve petrol talebini düşüreceği endişelerini destekliyor.



Öte yandan, İran'ın ham petrol ihracatı ve petrol üretimi ABD yaptırımlarına rağmen 2023'te rekor seviyeye çıktı. Rusya ise bu ay deniz yoluyla taşınan dizel ve gazyağı ihracatını artırmaya hazırlanıyor. Talebin düşeceği ve arzın artacağına ilişkin beklentiler petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekliyor.



Brent petrolde teknik olarak 76,01 ile 76,04 dolar aralığının direnç, 75,87 ile 75,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.