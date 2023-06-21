Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (21 Haziran 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,08 dolardan işlem görüyor.



Dün 77,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 76,08 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,38 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki yükselişte, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in gün içinde Kongre'de yapacağı konuşmada ekonomik büyümeye ilişkin olumlu öngörüler açıklayacağı ve ülkenin gelecekteki faiz hareketleri hakkında ipuçları vereceği beklentisi etkili oldu.



Fed'in ABD ekonomisinin sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda yüksek enflasyonu düşürmeye odaklanması bekleniyor. Ekonomik büyümedeki istikrar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de talep artışını da beraberinde getireceği öngörülüyor.



Uzmanlar, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün gün içinde açıklayacağı ham petrol stoklarına ilişkin öngörüsüne odaklandı. Ham petrol stoklarında düşüş beklentisi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.



Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talep toparlanmasına ilişkin endişeler fiyat artışlarını sınırladı.



Brent petrolde teknik olarak 76,27 ile 76,47 dolar aralığının direnç, 76 ile 75,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.





BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.