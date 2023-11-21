Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (21 Kasım 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,75 dolardan işlem görüyor.



Dün 82,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 81,75 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,26 dolardan alıcı buldu.



Geçen hafta son 4 ayın en düşük seviyelerini gören petrol fiyatları, bugün yine güne düşüşle başladı.



Petrol fiyatlarının düşüşünde dünya ekonomilerine ilişkin olumsuz beklentiler etkili oluyor. Küresel ekonomideki baskın enflasyonist eğilimler ve buna karşı merkez bankalarının aldığı tedbirlerin fiyatları baskılayacağı ifade ediliyor.



Bu nedenlerle petroldeki düşük talep fiyatların düşmesine sebep oluyor.



Ancak devam eden OPEC+ kesintileri fiyatları arz yönlü desteklemeye devam ediyor.



Uzmanlar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu 26 Kasım'da küresel petrol fiyatlarını istenilen seviyede tutmak için ek bir üretim kesintisine gidebileceğine ilişkin öngörüde bulunurken, bu durum piyasalarda arz endişelerine yol açıyor.



Öte yandan, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin gelişmeler de piyasaların odak noktasında kalmaya devam ediyor.



Brent petrolde teknik olarak 81,80 ile 82,40 dolar aralığının direnç, 81,65 ile 80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.