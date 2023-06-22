Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (22 Haziran 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,75 dolardan işlem görüyor.



Dün 77,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 düşüşle 76,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,23 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanının daha fazla faiz artırımına gidileceğini işaret etmesinin ardından talep endişelerinin artması etkili oldu.



Fed Başkanı Jerome Powell, Kongre'de yaptığı sunumda, faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağının sinyalini verdi. Powell, enflasyonu yüzde 2'ye indirme hedefinde yolun uzun olduğunu belirterek, neredeyse tüm Federal Açık Piyasa Komitesi yetkililerinin faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha yükseltilmesinde hemfikir olduklarını söyledi.



Powell'in sözlerinden sonra ABD'de ekonomik büyümede yavaşlama ve petrol talebinde düşüş olacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskıladı.



Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü ülkede ham petrol stoklarının geçen hafta 1,2 milyon varil düştüğünü açıkladı. Beklenti stokların 433 bin varil düşmesi yönündeydi. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin yükseldiğini gösteren veriler, fiyatların düşüşünü kısıtladı. Uzmanlar, gün içinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı resmi verileri bekliyor.



Brent petrolde teknik olarak 77,01 ile 77,10 dolar aralığının direnç, 76,49 ile 76,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.