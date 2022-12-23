Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (23 Aralık 2022 petrol fiyatları)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,06 dolardan işlem görüyor.



Dün 83,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,98 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 1,33 artarak 82,06 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,16 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın tavan fiyat uygulamalarına karşılık ham petrol arzını düşürebileceğine yönelik haber akışı etkili oldu.



Yerel basında yer alan haberlere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünlerine tavan fiyat uygulanmasına destek olan ülkelere satışları durdurarak karşılık verebileceğini ve 2023'ün başlarında petrol üretimini yüzde 5 ila 7 arasında azaltabileceğini açıkladı.



Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.



Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de fırtına nedeniyle son iki günde pek çok uçuşun iptal edilmesi ve bunun ülkedeki en yoğun tatil sezonuna denk gelmesi talebin düşeceği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor. Ancak ülke genelindeki sert kış koşullarının ısınmada yakıt talebini artıracağı belirtiliyor.



Ulusal Hava Durumu İdaresinden yapılan açıklamada, kuzey kutbundan gelen dondurucu rüzgarların ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkili olacağı kaydedildi.



Açıklamada, ABD genelinde 100 milyondan fazla insanın on yıllardır görülmemiş kış şartlarıyla karşı karşıya kalabileceği ve Noel tatili için hafta sonu yoğunlaşacak seyahatlerde kaos yaşanabileceği vurgulandı.



Öte yandan, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de salgın kısıtlamalarının gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında son dönemde kaydedilen artış petrol fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor.



Brent petrolde teknik olarak 82,61 ile 83,07 dolar aralığının direnç, 81,90 ile 81,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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