Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (23 Ekim 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 91,44 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 93,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 91,44 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,23 dolardan alıcı buldu.



İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği endişeleriyle artan petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.



Piyasalarda, çatışmanın genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine ilişkin haber akışı fiyatlarda bir miktar geri çekilmeye neden oldu.



Artan diplomatik adımlar ve hafta sonu İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi için iki yardım konvoyunun Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapması da fiyatlardaki gerilemeyi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.



Öte yandan, ABD yönetiminin geçen hafta, Venezuela petrolüne yönelik bazı yaptırımları askıya alması da arz endişelerini hafifleterek fiyatların yukarı yönlü seyrini sınırlıyor.



Brent petrolde teknik olarak 91,80 ile 92,63 dolar aralığının direnç, 90,97 ile 90,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.