Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (23 Kasım 2022 petrol fiyatları)

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88,46 dolardan işlem görüyor.



Dün 88,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,36 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yüzde 0,11 artarak 88,46 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,06 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki hareketlilikte, küresel petrol talebine ilişkin belirsizlik etkili oldu.

ABD HAM PETROL STOKLARINDA DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜ



Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 800 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.



Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.



Çin'de artan Covid-19 vakaları ve alınan tedbirler ise talep endişelerine yol açarak fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.



Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkenin başkenti Pekin'de artan Covid-19 vakaları nedeniyle koruma tedbirleri arttırıldı.



Şehrin merkez ilçelerinin büyük bölümünde vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları tavsiye edilirken, okullarda bugünden itibaren bir hafta çevrim içi eğitime geçildi.



Dün itibarıyla şehir dışından Pekin'e geleceklere başkente varıştan itibaren 3 gün test yaptırma şartı getirildi. Günlük vaka sayısının son 1 haftada 20 binin üzerine çıktığı ülkede yaklaşık 6 ay sonra Covid-19'a bağlı ilk can kaybı yaşandı.



Brent petrolde teknik olarak 88,65 ile 89,22 dolar aralığının direnç, 88,08 ile 87,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BRENT PETROLÜN 10 YILLIK GRAFİĞİ

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

KÜRESEL PETROL KRİZİ TEKRARLANIR MI? / VİDEO HABER