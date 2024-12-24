Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (24 Aralık 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,74 ​​​dolardan işlem görüyor.



Dün 73,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.18 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 artarak 72,74 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,52 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatları, yeni dönemde küresel ekonomideki hareketliliğin petrol talebini de artıracağı beklentisiyle yükselişini sürdürüyor.



Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de geçen hafta açıklanan verilerden alınan sinyaller ülkede enflasyon ve resesyon endişesini gündeme getirmişti. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz politikasına ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili olmuştu.



ABD'de son açıklanan kişisel tüketim harcamaları ve büyüme verisi sonrası söz konusu endişeler kısmen hafifledi.



Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de yasama işlevini yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin, özel sektörü geliştirmeye yönelik bir yasa tasarısını görüşeceği bildirildi.



Analistler, Çin ekonomisinde halihazırda bulunan zayıf iç talep ve gayrimenkul sorunlarının hükümetin ekonomik ajandasının önemli bir parçası olduğu kaydederek, potansiyel ticaret savaşları öncesinde söz konusu sorunlara yönelik çalışmaların olduğunu ifade etti.



Petrol piyasalarında Noel bayramı sebebiyle işlem hacmi düşük seyrediyor.



Noel tatili dolayısıyla Amerikan borsalarının bugün erken kapanış yapacağını ve çarşamba günü kapalı olacağını belirten analistler, piyasalarda bu hafta işlem hacminin zayıf olmasının beklendiğini kaydetti. Avrupa borsalarında bugün yarım gün, yarın ise tam gün piyasalar kapalı olacak.



Hong Kong piyasaları bugün erken kapanırken, ülkede yarın ve perşembe günü ise işlemler gerçekleştirilmeyecek. Güney Kore'de de yarın piyasalar kapalı olacak.



Brent petrolde teknik olarak 74,07 doların direnç, 71 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.





BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.