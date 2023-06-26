Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (26 Haziran 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,69 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 72,11 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 74,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,80 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının ardından artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler etkili oldu. Ancak, tarafların kısa sürede anlaşması risk algısını ve fiyatlardaki yükselişi sınırladı.



Dün İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 5'e çıkardı. İsviçre Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,75'e yükseltirken, Norveç Merkez Bankası da politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3,75 yaptı.



Öte yandan, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler de ekonomik büyümede yavaşlama ve petrol talebinde düşüş olacağı endişelerini artırarak fiyatlardaki yukarı yönlü gidişi baskılıyor.



ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, bu hafta ülkede açıklanacak yoğun makroekonomik verilerin söz konusu fiyatlamalarda etkili olması bekleniyor.



Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 72 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülürken, yıl sonuna kadar bankanın politika faizini yüzde 5,50-5,75 seviyesine çıkarabileceği ihtimali de güçleniyor.



Yatırımcılar bu hafta ülkede açıklanacak büyüme verilerine odaklandı.



Brent petrolde teknik olarak 75,15 ile 75,50 dolar aralığının direnç, 73,64 ile 73,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.