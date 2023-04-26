Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (26 Nisan 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,24 dolardan işlem görüyor.



Dün 82,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 81,24 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,77 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talebin yüksek seyrettiği algısı yaratması etkili oldu.



Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 6 milyon 83 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 667 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.



Devam eden ekonomik yavaşlama endişeleri ve yakıt talebindeki büyümeyi azaltabilecek daha fazla faiz artırımına ilişkin beklentiler fiyatları baskılamayı sürdürüyor.



ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık bazda 2,7 puan azalışla 101,3'e düşerken, 9 ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Söz konusu veriler, tüketici güveninde beklenenden daha keskin bir yavaşlama olduğu endişelerine yol açarak ekonomik durgunluk ve olumsuz talep görünümü beklentilerini destekledi.



Öte yandan, ABD ile birlikte, İngiltere ve Avrupa'da da merkez bankalarının gelecek ay faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler fiyatları aşağı yönlü baskılamayı sürdürüyor.



Brent petrolde teknik olarak 81,34 ile 81,44 dolar aralığının direnç, 81,05 ile 80,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.