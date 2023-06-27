Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (27 Haziran 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,73 dolardan işlem görüyor.



Dün 75,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 74,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,78 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki yükselişte, Rus güvenlik şirketi Wagner'in 24 Haziran'da Rus hükümetine yönelik isyan girişiminin piyasalardaki jeopolitik risk algısını artırması etkili oldu.



Uzmanlara göre, söz konusu girişim Rus petrol üretiminde veya tedarikinde bir aksamaya neden olmasa da piyasalar Wagner isyanıyla ortaya çıkan risk algısını fiyatlamaya devam ediyor.



ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler sürerken, yatırımcılar Fed yetkililerinin açıklamaları ve ABD’de yoğunlaşacak veri takvimine odaklandı.



Fed'in bankalara yönelik stres testinin sonuçlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olması bekleniyor.



Öte yandan, Çin'de hükümetin ekonomiyi desteklemeye devam edeceğini açıklaması risk algısını törpüleyerek petrol fiyatlarının yükselişini sınırladı.



Çin Başbakanı Li Qiang, bugün yaptığı açıklamalarda, ikinci çeyrek büyümesinin ilk çeyrekten daha güçlü olacağını belirterek, Çin'in ekonomiyi desteklemek ve Çin piyasasını dış dünyaya açmak için çalışmaları sürdüreceğini kaydetti.



Brent petrolde teknik olarak 75,13 ile 75,46 dolar aralığının direnç, 74,05 ile 73,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.