Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (27 Kasım 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,84 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 82,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,80 azalışla 79,84 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,88 dolardan alıcı buldu.



Küresel petrol arzına ilişkin belirsizlikler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 30 Kasım'a ertelenen toplantısı öncesi, grubun üretim kesintilerinde uzlaşma olup olmayacağına ilişkin belirsizlikler sürüyor.



Uzmanlar, grubun anlaşmazlığa düştüğünü, özellikle Afrikalı üretici ülkelerin arz miktarına ilişkin fikir ayrılıklarının oluştuğunu ifade ediyor.



Öte yandan, dünya genelinde bu hafta açıklanacak bir dizi makroekonomik veri öncesi, piyasalardaki talep belirsizlikleri de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.



Brent petrolde teknik olarak 80 ile 80,24 dolar aralığının direnç, 79,76 ile 79,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.





BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.