Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (28 Aralık 2022 petrol fiyatları)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,54 dolardan işlem görüyor.



Dün 86,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,68 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,17 azalarak 84,54 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,31 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, resesyon beklentilerinin yanı sıra Çin'de artan Covid-19 vaka sayıları ve ABD'de arz endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.



Piyasalarda, başta ABD Merkez Bankası olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikaların yönelik belirsizlikler devam ediyor. Dünya ekonomilerinin enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalması talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.



Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in Covid-19 tedbirlerini gevşetmesiyle kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları endişeye neden olmaya başladı.



Ülkede hastanelerin kapasitesinin zorlanmaya başladığına ilişkin haber akışı, ekonominin beklenen sürede normale dönemeyeceği yönündeki korkuları beslerken, talep endişelerini artırarak fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.



Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de kış fırtınaları nedeniyle kapatılan bazı enerji santrallerinin yeniden hizmete alınması da arz endişelerini hafifleterek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.



Öte yandan, Rusya'nın Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklaması ise arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.



Dün Putin'in imzaladığı kararnameyle Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına yönelik karşı yaptırım kararı alındı.



Tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnameye göre, Rus petrolü alanların sözleşmede tavan fiyat veya alternatif bir tavan fiyat mekanizması kullanmaları halinde sevkiyat gerçekleştirilmeyecek.



Petrol sevkiyatına yönelik yasağın 1 Şubat 2023 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilen kararnamede, tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatının yalnızca Putin'in özel izniyle gerçekleştirebileceği vurgulandı.



Kararnameye göre, petrol ürünleri sevkiyatına yönelik yasak ise Rus hükümetinin belirleyeceği tarihte yürürlüğe girecek.



Brent petrolde teknik olarak 84,80 ile 85,13 dolar aralığının direnç, 84,47 ile 84,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BRENT PETROLÜN 10 YILLIK GRAFİĞİ

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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