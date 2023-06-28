Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (28 Haziran 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,69 dolardan işlem görüyor.



Dün 74,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 72,69 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,91 dolardan alıcı buldu.



Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) açıkladığı verilere göre, ABD'de ham petrol arzı geçen hafta 2,4 milyon varil düştü. Beklenti petrol arzının 1,4 milyon varil gerilemesiydi. Talepte beklenenden fazla yükseliş olması petrol fiyatlarında artışa sebep oldu.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda düşüşe işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.



ABD'de resesyon endişelerine rağmen ülke ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu gösteren ekonomik veriler de ülkedeki talep görünümünü güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketlerini destekledi.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde dün yaptığı açıklamada, yüksek seyreden enflasyon oranlarının faiz artırımları konusunda henüz sona varılmadığını gösterdiğini belirtti.



Uzmanlar, piyasalardaki yüksek faiz oranlarının küresel büyüme ve petrol talebi üzerinde baskı yaratacağı korkusunun sürdüğünü ifade ediyor.



Brent petrolde teknik olarak 73,20 ile 73,44 dolar aralığının direnç, 72,34 ile 72,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.