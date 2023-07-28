Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (28 Temmuz 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,58 dolardan işlem görüyor.



Dün 84,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 83,58 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,91 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasıyla düşüşe geçti. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi bugün saat 09.49 itibarıyla pazartesi günü kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 101,567 oldu.



Öte yandan, ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdüğünü gösteren veriler petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtladı. Dün, ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yıllık bazda yüzde 2,4 arttığını açıkladı.



ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha fazla büyüdüğünü gösteren veriler, bu yıl petrol talebinin de artacağı beklentisini destekledi.



Ayrıca, petrol piyasaları küresel arz daralmasına odaklandı. Suudi Arabistan ve Rusya'daki üretim kesintilerinin etkisinin hissedilmeye başlanmasıyla yılın ikinci yarısında ham petrol arzının önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor. Üretim kesintilerinin yol açtığı arz endişeleri fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.



Brent petrolde teknik olarak 83,63 ile 83,76 dolar aralığının direnç, 83,25 ile 83,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.