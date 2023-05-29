Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (29 Mayıs 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,34 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 77,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 77,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,14 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de borç limiti krizine ilişkin Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler'in prensipte anlaşması etkili oldu.



ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın Amerikan halkı için iyi bir haber olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü feci bir temerrüde, ekonomik resesyona, emeklilik hesaplarının mahvolmasına ve milyonlarca işin kaybedilmesine yol açabilecek bir durumu önlüyor." değerlendirmesini yaptı.



ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.



Öte yandan uzmanlar, borç anlaşmasından kaynaklanan petrol fiyatlarındaki artışın kısa ömürlü olacağını çünkü ABD Merkez Bankasının (Fed) haziranda faiz oranlarını artırma ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyor.



Yatırımcılar, ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin sinyaller için bu hafta dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki imalat ve hizmet verilerini ve cuma günü ABD tarım dışı istihdam verilerini izliyor olacak.



Arz tarafında, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ABD'deki petrol üretimi büyümesinin yavaşlayabileceği hesaplanıyor.



Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 570'e geriledi. Böylece ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı, Mayıs 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.



Brent petrolde teknik olarak 77,54 ile 77,71 dolar aralığının direnç, 77,28 ile 77,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.