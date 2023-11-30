Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (30 Kasım 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,25​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.



Dün 82,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 83,25 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,28 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gün içinde yapılacak toplantısı öncesinde yükselişe geçti.



OPEC+ ülkelerinin ocaktan itibaren uygulamaya koyacağı üretim kotalarını belirlemesi bekleniyor. Grubun üretim kesintilerinde artışa gideceği beklentisi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.



Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 600 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 817 bin varil azalacağı yönündeydi. Dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesi ABD'de beklentinin tersine bir artış yaşanması ülkede talebin azaldığına işaret ederek fiyatların yükselişini kısıtlıyor.



Hamas ve İsrail'in esir takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaşması arz yönlü endişeleri hafifletmiş, 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesi için mutabakata varılmasından sonra söz konusu ara 2 gün uzatılmıştı. İnsani aranın, erken saatlerde taraflardan gelen açıklamayla bir kez daha uzatılması petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini yavaşlattı.



Brent petrolde teknik olarak 83,54 ile 83,71 dolar aralığının direnç, 82,86 ile 82,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.