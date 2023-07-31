Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (31 Temmuz 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,20 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 85,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 84,20 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,41 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de beklenenden zayıf gelen ekonomik verilerin talebin yavaşlayacağına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.



Zayıflayan talep nedeniyle Çin'in imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuzda 49,3'e düşerek beklenenden hızlı daraldı. İmalat dışı PMI da 51,5'e düşerek yılın en düşük seviyesine geriledi.



Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler sonrası ülkede teşviklerin artırılacağı beklentisi ise fiyatlardaki düşüşü sınırladı.



Öte yandan, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin ardından yılın geri kalanında arz tarafındaki sıkılaşmanın artarak devam edeceğine yönelik endişeler de fiyatlardaki düşüşü kısıtlayan bir diğer unsur oldu.



Brent petrolde teknik olarak 84,24 ile 85,53 dolar aralığının direnç, 83,80 ile 83,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.