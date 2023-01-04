Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (4 Ocak 2023 petrol fiyatları)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,81 dolardan işlem görüyor.



Dün 86,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,1 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 81,81 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,59 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, piyasalarda zemin kazanan zayıf talep endişeleri etkili oldu.



Dünya ekonomilerinde resesyon beklentileri, Çin'de artan Covid-19 vaka sayıları ve ABD dolarının yeniden güç kazanması talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, pazar günü yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu. Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.



Çin'de Covid-19 politikasındaki ani yön değişikliğiyle 2022 sonunda katı kontrol tedbirlerinin gevşetilmeye başlanmasının ardından 1,4 milyar nüfuslu ülkede salgın giderek yayılıyor.



Şanghay Ruycin Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve kentin Kovid-19 Danışma Kurulu üyesi Çın Arcın, Komünist Partinin yayın organı "People's Daily" gazetesine yaptığı açıklamada, son bir ayda şehirde bahar aylarında Omicron vakalarının tetiklediği salgından 20-30 kat fazla enfeksiyon görüldüğünün tahmin edildiğini belirtti.



Şanghay'ın güneyindeki Cıciang eyaletinde ise Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, günlük vaka sayısının 1 milyona ulaştığını ve artışın devam ederek bu ay sonunda tepe noktasına ulaşmasını beklediklerini bildirdi.



ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış da dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.



Dün yüzde 1'e yakın değer kazanan dolar endeksi yeni günde 104,3 seviyesinde yatay seyrediyor.



Öte yandan, Rusya'nın, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklaması ise piyasalarda küresel arz daralması endişelerini besleyerek fiyatların düşüşünü sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.



Brent petrolde teknik olarak 81,92 ile 82,44 dolar aralığının direnç, 81,40 ile 80,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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