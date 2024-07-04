Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (4 Temmuz 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,81 dolardan işlem görüyor.



Dün 87,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,34 dolar seviyesinde tamamladı.



Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 azalarak 86,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,31 dolardan alıcı buldu.



Son 2 ayın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatlarındaki düşüşte, kar alımları ve ABD'deki talep görünümüne ilişkin belirsizlik etkili oldu.



ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait dün yayımlanan tutanaklar, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru düştüğüne dair daha fazla olumlu verilere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu.



Politika faizinin değiştirilmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faizleri düşürme konusunda acelesi olmadığını gösterdi.



Ülkede dün açıklanan makroekonomik veriler de ekonomik aktiviteye ilişkin olumsuz sinyaller verdi.



Bu gelişmeler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talep görünümüne ilişkin belirsizliğe yol açtı.



Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12 milyon 200 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 400 bin varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 200 bin varil düşüş kaydetti.



Stoklardaki beklentilerin üzerinde gerçekleşen düşüşler, ülkede talebe ilişkin endişeleri hafifletti.



ABD'de seyahat sezonu, 4 Temmuz'daki Bağımsızlık Günü tatiliyle başlayacak. Amerikan Otomobil Birliği, bu yıl tatil dönemindeki seyahatlerin 2023'e göre yüzde 5,2, araba yolculuğunun ise yüzde 4,8 artacağını öngörüyor.



Orta Doğu'da devam eden gerilimin küresel arzı sekteye uğratabileceği endişesi de fiyatlarda etkili olmaya devam ediyor.



Brent petrolde teknik olarak 87,85 ile 89,35 dolar aralığının direnç, 86,35 ile 84,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.