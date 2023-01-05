Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (5 Ocak 2023 petrol fiyatları)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79 dolardan işlem görüyor.



Dün 82,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,84 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 79 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, zayıf dolar ve Çin'deki Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin talep görünümünü desteklemesi etkili oluyor.



ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum, alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor. Ancak dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi olan ABD ve Çin'deki kısa vadeli ekonomik göstergelerin dalgalı seyir izlemesi nedeniyle devam eden küresel resesyon endişeleri fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.



ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü imalat endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla 48,4'e inerek art arda ikinci ay imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.



Ülkede JOLTS açık iş sayısı ise geçen yıl kasımda 10 milyon 458 bine gerilese de piyasa beklentilerinin altında azalış kaydetti.



Dün açıklanan Fed tutanakları, üyelerin enflasyonun kabul edilemez seviyede yüksek olduğu ve bir süre daha faizlerin yüksek kalması gerektiğini düşündüklerini gösterdi.



Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ise Covid-19 kısıtlamalarındaki gevşemeye rağmen vakalarda süregelen artış ülkenin ekonomik görünümüne ilişkin endişeleri artırıyor.



Çin hükümeti, 2023'ün ilk çeyreğinde rafine petrol ürünleri için ihracat kotalarını artırarak, zayıf iç talep beklentilerinin sinyalini verdi.



Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile AB üyesi olmayan Şengen ülkeleri, Çin'de Covid-19 vakalarının artması nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.



Brent petrolde teknik olarak 79,02 ile 79,12 dolar aralığının direnç, 78,73 ile 78,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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