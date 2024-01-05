Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (5 Ocak 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​78,06 dolardan işlem görüyor.



Dün 79,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 78,06 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,82 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların düştüğünü gösteren verilerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5,5 milyon varil azalışla 431,1 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.



Stoklarda yaşanan düşüş, ülkede talebin beklenenin üzerinde arttığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.



Ayrıca, Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemleri, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son olarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'e 2 gemisavar füzesi fırlattığını duyurdu. Olaya cevaben Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin Kızıldeniz'de Husileri hedef alan saldırısının cezasız kalmayacağı açıklamasını yaptı.



Küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik, bölgede küresel tedarik zinciri krizine yol açabileceği ve enerji sevkiyatlarını olumsuz etkileyebileceği endişelerini körüklüyor. Bu durum da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.



Brent petrolde teknik olarak 78,19 ile 78,28 dolar aralığının direnç, 77,89 ile 77,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.