Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (6 Ekim 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,15 dolardan işlem görüyor.



Dün 86,52 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 84,15 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,41 dolardan alıcı buldu.



Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden verilerin ardından fiyatlar, dün yüzde 2'den fazla değer kaybetti.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkede benzin stokları yaklaşık 6 milyon 500 bin varil artarak 227 milyon varile yükseldi.



ABD'de yaz sezonunun sona ermesiyle petrol talebinin düşmeye başladığına işaret eden veriler, fiyatlardaki düşüşü destekledi.



AZALAN ARZ ENDİŞELERİ FİYAT DÜŞÜŞÜNÜ DESTEKLİYOR

Rus hükümetinin, bugün limanlar üzerinden boru hatlarıyla motorin ihracatına yönelik yasağı kısmen kaldırdığını açıklaması, piyasalardaki arz yönlü endişeleri azaltarak fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.



Petrol rafinerileri için sübvansiyon veya amortisman ödemelerinin yeniden başlatıldığı, üretilen motorinin yüzde 50'sinin iç piyasaya tedarik edilmesi şartıyla, limanlar üzerinden boru hatlarıyla motorin ihracatı yapılabileceği kaydedildi.



Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 3 Ekim'de yaptığı açıklamada, iç pazarda istikrar sağlanıncaya kadar yasağın devam edeceğini söylemişti.



Brent petrolde teknik olarak 84,46 ile 84,81 dolar aralığının direnç, 83,71 ile 83,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.