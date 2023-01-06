Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (6 Ocak 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,39 dolardan işlem görüyor.



Dün 79,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,89 artarak 79,39 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,40 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük ham petrol tüketicileri ABD ve Çin'deki olumlu talep görünümü etkili oldu.



Çin'de Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin kaldırılmaya devam etmesiyle ekonomik aktivitenin hızlanacağına yönelik öngörüler talep görünümünü destekliyor.



Covid-19 vakalarındaki artışa rağmen Çin hükümetinin ekonomiye destek vereceği yönündeki beklentiler güçlenirken, zor durumda olan bazı inşaat şirketlerine hükümetin yardım edeceğine yönelik haberler de piyasalarda olumlu karşılanarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3 milyon 300 bin varil artacağı yönündeydi.



Ülkede tüketici seviyesindeki talebin önemli bir göstergesi olan benzin stoklarında ise yaklaşık 300 bin varil azalış kaydedildi.



ABD'nin ham petrol stoklarındaki artışa rağmen benzin stoklarındaki düşüş, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki artışı destekledi.



Brent petrolde teknik olarak 79,48 ile 79,89 dolar aralığının direnç, 79,07 ile 78,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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