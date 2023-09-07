Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (7 Eylül 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,33​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.



Dün Brent petrolün varil fiyatı günü 90,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,30 azalarak 90,33 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,25 dolardan alıcı buldu.



Dünyanın en büyük iki petrol ihracatçısı Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerini yıl sonuna kadar uzatacaklarını açıklamalarının etkisiyle petrol fiyatları yılın en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Sonbaharda talepte oluşabilecek yavaşlama endişesi ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki belirsiz ekonomik görünüm petrol fiyatlarının kısmi düşüşünde etkili oldu.



Küresel arzda düşüş yaşanacağı endişesi fiyatları yukarı yönlü desteklerken, yaz aylarında yaşanan yüksek talebin yıl sonuna doğru azalmasıyla piyasanın petrol tüketimi açısından yoğun olmayan bir sezona gireceği beklentisi fiyatlar üzerinde baskı kuruyor.



Öte yandan, dün Amerikan Petrol Enstitüsü ülkedeki petrol stoklarının 5,5 milyon varil düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil düşeceği yönündeydi. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin artması fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.



Brent petrolde teknik olarak 90,39 ile 90,45 dolar aralığının direnç, 90,09 ile 90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.