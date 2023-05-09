Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (9  Mayıs 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,44 dolardan işlem görüyor.



Dün 77,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 76,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,61 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda yarattığı belirsizlik etkili oldu.



ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı verilere göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi nisanda yüzde 4,4'e düşerken, orta vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,9'a, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,6'ya çıktı.



Petrol piyasaları geçen hafta keskin bir şekilde düşerken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de resesyon korkularının azalması nedeniyle fiyatlar cuma ve pazartesi günleri yükselmişti.



Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 4 Haziran'da yapacağı bir sonraki toplantısı yakından takip edilecek.



Uzmanlar, petrol fiyatlarının resesyon ve talep endişeleri nedeniyle bir süre daha mevcut seviyelerde seyredeceğini ve OPEC+ grubunun fiyatları varil başına 70 dolar seviyesinin üzerinde tutmaya çalışacağını tahmin ediyor.



Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu, 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten, bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.



Brent petrolde teknik olarak 76,58 ile 76,85 dolar aralığının direnç, 76,16 ile 76,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.