Brent petrol "stok" verisi ile 5 ayın zirvesine çıktı

Petrol fiyatları Londra'da, ABD'de özel sektör verisinin ham petrol stoklarının düştüğünü göstermesi ve doların değer kaybetmesinin etkisi ile son beş ayın en yüksek seviyesine çıktı.



Brent vadelileri yükselişini dördüncü güne taşıdı ve yüzde 4.1 değer kazanarak mart başından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. ABD'de özel sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 8.59 milyon varil düştü.



Uluslararası gösterge Brent petrol, Avrupa seansında 6 Mart'ta gördüğü en düşük seviyeyi aştı ve böylece aynı gün oluşan fiyat boşluğunu doldurmaya oldukça yaklaştı.

Bu boşluğun kapanması, genellikle ilave alımların gelmesine yol açıyor. Aynı dönemde, Batı Teksas petrolü (WTI) Ocak ayından bu yana ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı.



Petrol fiyatları, nisan ayında eksi seviyelere düşmesini takiben ralli yapması, ancak artan corona virüs salgınının tüketimde sürekli bir toparlanmaya ilişkin endişeleri artırması ile birlikte bu rallinin teklemeye başlaması sonrası yeniden yönünü yukarı çevirdi.

OPEC+ koalisyonu, bu ayın başından itibaren tarihi üretim kısıntılarını gevşeterek piyasayı test etmeye hazırlanıyor, ancak dolarda süregelen zayıflama ve hisse senedi piyasalarındaki toparlanma piyasanın daha da yükselmesine yardımcı oluyor.



Ekim vadeli Brent petrol, yüzde 3.4 yükselerek New York saati ile 08:40'ta varil başına 45.95 dolara çıktı.



Batı Teksas petrolü 1.48 dolar değer kazanarak varil başına 43.18 dolara ulaştı.