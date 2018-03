Brexit’e rağmen en büyük küresel finans merkezi Londra

İngiltere’nin başkenti Londra, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine rağmen (Brexit) bu yıl yine dünyanın en büyük finans merkezi olarak ilk sıradaki yerini korudu.



Londra’yı sırasıyla New York, Hong Kong, Singapur ve Tokyo takip etti.



Bu yıl finans ilk beş finans merkezi içerisinde dikkati çeken ise Londra’nın en büyük finans merkezi olarak ilk sırada yer almasına rağmen ardından gelen New York, Hong Kong, Singapur ve Tokyo’nun arayı kapatmaya başlaması.



Örneğin Londra bu yıl 14 puan yükselerek 794 puanla birinci sıradaki yerini korurken, New York 37 puan yükselerek 793 puanla ikinci sırada, Hong Kong 37 puan yükselerek 781 puanla üçüncü sırada, Singapur 23 puan yükselerek 765 puanla dördüncü sırada ve Tokyo 24 puan yükselerek 749 puanla 5. sırada yer aldı.



SAN FRANCİSCO VE BOSTON İLK 10'DA

Şangay altıncı sıradaki, Toronto ise yedinci sıradaki yerini korurken, bu yıl San Francisco dokuz basamak yükselerek sekizinci sıraya yerleşti.



Sidney bu yıl bir basamak düşerek dokuzuncu sırada, Boston ise dokuz basamak yükselerek onuncu sırada yer aldı.



Böylece dünyanın en büyük finans merkezleri sıralamasında San Francisco ve Boston, Beijing ve Zürih’i geride bırakarak ilk on finans merkezi içerisinde yer almış oldu.



Endekse göre Beijing geçen yıla kıyasla listede bir basamak gerilerek 11. sıraya, Melbourne bir basamak gerileyerek 12. sıraya, Montreal bir basamak gerileyerek 13. sıraya, Şikago ise on basamak yükselerek 14. sıraya, Vancouver ise üç basamak yükselerek 15. sıraya yerleşti.



Tarihsel olarak Avrupa’nın en köklü finans merkezleri arasında yer alan Zürih ise bu yıl 7 basamak gerileyerek 16. sırada yer aldı. Los Angelas altı basamak yükselerek 17. sırada, Shenzhen iki basamak yükselerek 18. sırada, Dubai bir basamak gerileyerek 19. sırada yer aldı. Frankfurt da listede 9 puan gerileyerek 20. sırada yer aldı.



İSTANBUL İKİ BASAMAK YÜKSELDİ

İstanbul ise bu yıl iki basamak yükselerek 76. sıraya yerleşti.



Z/Yen tarafından hazırlanan Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nde toplam 110 finans merkezi toplam 103 farklı faktörün analiz edilmesiyle belirleniyor. Sıralamanın belirlenmesinde Dünya Bankası, The Economist Intelligence Unit, OECD, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların verileri dikkate alınıyor. Buna ilaveten www.globalfinancialcentres.net adresinden ankete katılanların cevapları da dikkate alınıyor.