Brigade, yanlışlıkla gelen 175 milyon doları Citibank'a geri vermiyor

Ünlü kozmetik şirketi Revlon, alacaklılarının dava açması üzerine Citibank ile borç yapılandırma anlaşması için görüşmelere başladı. Banka, anlaşma imzalanmadan önce 900 milyon doları yanlışlıkla Revlon'un alacaklılarına gönderdi. Citibank hemen parayı geri almak için hareket geçti. Ancak Brigade, kendisine gelen 175 milyon doları vermemekte ısrarcı.

Reuters 19.08.2020 - 10:13

Brigade, yanlışlıkla gelen 175 milyon doları Citibank'a geri vermiyor

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Citibank, kozmetik şirketi Revlon'un borçlarını yapılandırmak için bir süredir çalışıyordu. Banka, Revlon'un alacaklılarını ve borç miktarını belirledi.

Kozmetik şirketinin 900 milyon dolarlık borcu, yapılandırma anlaşması imzalanmadan önce yanlışlıkla alacaklılara gönderildi.

CITIGROUP DAVA AÇTI

Hatayı hemen fark eden Citibank parayı geri almak için harekete geçti. Ancak 175 milyon dolar transfer edilen Brigade Capital Management, bu parayı vermeyi reddetti. Bunun üzerine Citigroup, New York'ta Brigade'e karşı dava açtı. Banka dava dilekçesinde, hatayı fark edince alıcılardan parayı geri istediğini ancak Brigade'in bunu reddettiğini belirtti.

YETKİLİ KURUMLARLA GÖRÜŞTÜ

Citibank, konuyla ilgili olarak Para Birimi Denetleyici Ofisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) ile de temasa geçti. Bankadan yapılan açıklamada hatanın hemen fark edildiğinin altı çizildi. Brigade, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

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