British Airways Havayolları 36 bin çalışana ücretli izin verdi

İngiltere’nin en büyük havayollarından British Airways (BA), corona virüs salgını sebebiyle uçuşlarının büyük bölümünü durdurmuştu. Uçuşların durdurulmasından sonra havayolu, 45 bin çalışanından 36 bin kadarını ücretli izne ayırdı.

Birleşik sendikayla yapılan anlaşma sonrasında 36 bin çalışan ücretli izinli sayılacak ve maaşlarının yüzde 80’inini almaya devam edecek.



Ücretli izne çıkan 36 bin personelin maaşı, İngiliz hükümetinin corona virüsü durdurma planından karşılanacak.